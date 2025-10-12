Чи можуть звільняти з роботи через пенсійний вік?
Держпраця наголошує: досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення. Працівники пенсійного віку мають такі ж права, як і інші, – вони можуть продовжувати працювати, отримувати зарплату та водночас пенсію, пише 24 Канал.
Цікаво Пенсії з бонусом: хто отримує на 20% більше
Щобільше, кодекс законів про працю прямо забороняє будь-яку дискримінацію за віком. Звільнення можливе лише з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП, наприклад, скорочення штату або порушення трудової дисципліни.
Важливо! Під час воєнного стану роботодавці можуть користуватися спрощеними правилами, але вони не поширюються на працівниць у відпустках по вагітності, пологах чи догляду за дитиною до трьох років.
Яку пенсію отримують працюючі пенсіонери?
Як зауважують у Пенсійному фонді, в Україні працюючі пенсіонери мають додаткові можливості під час щорічної індексації пенсії, що дозволяє отримати більші виплати.
Перерахунок пенсій проводиться для:
- осіб із щонайменше 24 місяцями страхового стажу після призначення пенсії або попередньої індексації;
- тих, хто має менш як 24 місяці стажу, але подав заяву про його набуття.
Важливо! Якщо працівник набув 24 місяці стажу, пенсія індексується за найбільш вигідним варіантом. З урахуванням лише стажу або стажу разом із зарплатою, отриманою після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.
Чи є надбавки для працюючих пенсіонерів?
Працюючі пенсіонери отримують надбавку за кожен рік страхового стажу, що перевищує норму. Розмір доплати становить 1% від пенсії, але не більше 1% мінімальної пенсії за віком. У 2025 році це 23,61 гривні (1% від мінімальної пенсії 2 361 гривню).
Надбавки нараховуються за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує встановлені межі: для пенсій після 1 січня 2011 року це понад 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, для пенсій до 1 січня 2011 року вже понад 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.