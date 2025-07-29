Чи можна звільнити пенсіонера?

Пенсійний вік стає бар’єром як для роботодавців, так і для працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал безоплатної правничої допомоги.

Дивіться також До 3 100 гривень: деякі українці отримають підвищені пенсії у серпні

Відповідно до Кодексу законів про працю, забороняється дискримінація працівників за віком. Також не передбачені особливості звільнення працівників, які досягли пенсійного віку. Тому звільнити пенсіонера без причини не можна.

За що законно можна звільнити пенсіонера?

Закон не забороняє роботодавцю звільнити такого працівника за загальними підставами, передбаченими в Кодексі законів про працю. Це може бути:

припинення існування компанії, її реорганізація, банкрутство тощо;

скорочення штату;

невиконання своїх обов’язків;

неналежна поведінка (прогули, робота в нетверезому стані, розкрадання майна компанії, аморальні дії тощо);

брак кваліфікації співробітника;

відновлення на посаді людини, яка раніше обіймала цей пост.

Також у період дії воєнного стану можна звільнити пенсіонера з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності чи під час перебування працівника у відпустці.

Тоді дата звільнення визначається як перший робочий день, що настає після дня закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеного у відповідному документі, або як перший робочий день після закінчення відпустки.