Чи можна звільнити пенсіонера у 2024 році

Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення за ініціативою роботодавця. Закон не дозволяє звільняти працівників лише через вік, але допускає їхнє звільнення на загальних підставах, передає 24 Канал.

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Якщо працівник, що досяг пенсійного віку, хоче залишитися на роботі, роботодавець може звільнити його лише за умов. А саме передбачених:

статтею 40 "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу"

"Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу" статтею 41 "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов" КЗпП України.