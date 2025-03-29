Можно ли уволить пенсионера в 2024 году

Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения по инициативе работодателя. Закон не позволяет увольнять работников только из-за возраста, но допускает их увольнение на общих основаниях, передает 24 Канал.

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Если работник, достигший пенсионного возраста, хочет остаться на работе, работодатель может уволить его только при условиях. А именно предусмотренных:

статьей 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа"

"Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа" статьей 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях" КЗоТ Украины.