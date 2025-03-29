Можно ли уволить пенсионера в 2024 году
Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения по инициативе работодателя. Закон не позволяет увольнять работников только из-за возраста, но допускает их увольнение на общих основаниях, передает 24 Канал.
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Если работник, достигший пенсионного возраста, хочет остаться на работе, работодатель может уволить его только при условиях. А именно предусмотренных:
- статьей 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа"
- статьей 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях" КЗоТ Украины.