Можно ли уволить пенсионера в 2024 году

Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения по инициативе работодателя. Закон не позволяет увольнять работников только из-за возраста, но допускает их увольнение на общих основаниях, передает 24 Канал.

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Если работник, достигший пенсионного возраста, хочет остаться на работе, работодатель может уволить его только при условиях. А именно предусмотренных:

  • статьей 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа"
  • статьей 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях" КЗоТ Украины.

Можно ли получать пенсию и зарплату одновременно

Работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать, получать заработную плату и пенсию, назначенную Пенсионным фондом Украины. Однако пенсионерам следует обязательно сообщить ПФУ о трудоустройстве.