Кто может получить пенсию в 10 тысяч гривен?

В частности размер стажа в стране изменился с 1 января, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Сейчас известны следующие цифры:

право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет; в 63 года смогут выйти на отдых украинцы со стажем от 22 до 32 лет; а в 65 лет – 15-22 года.

Обратите внимание! То есть имея 25 лет стажа, человек может выйти на пенсию в 63 или даже в 60 лет.

Как рассчитать пенсию?

В то же время в Пенсионном фонде рассказывали о формуле, которая помогает вычислить будущую пенсию.

П = Зп х Кс, где:

П – это размер пенсии в гривнах;

Зп – заработная плата, с которой исчисляется пенсия (тоже в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Если 25 лет стажа умножить на 1%, то равен 0,25 зарплаты. Если зарплата была 40 тысяч гривен, то ее следует умножить на этот коэффициент: 40 000 × 0,25. То есть 25% от 40 тысяч гривен – это 10 тысяч гривен.

Важно! Если человек имеет стаж в 25 лет, и получал зарплату в 40 тысяч гривен, то сможет получить пенсию в размере 10 тысяч гривен.

Что еще следует знать о стаже в Украине?