Кто может получить пенсию в 10 тысяч гривен?
В частности размер стажа в стране изменился с 1 января, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Сейчас известны следующие цифры:
- право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет;
- в 63 года смогут выйти на отдых украинцы со стажем от 22 до 32 лет;
- а в 65 лет – 15-22 года.
Обратите внимание! То есть имея 25 лет стажа, человек может выйти на пенсию в 63 или даже в 60 лет.
Как рассчитать пенсию?
В то же время в Пенсионном фонде рассказывали о формуле, которая помогает вычислить будущую пенсию.
П = Зп х Кс, где:
- П – это размер пенсии в гривнах;
- Зп – заработная плата, с которой исчисляется пенсия (тоже в гривнах);
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Если 25 лет стажа умножить на 1%, то равен 0,25 зарплаты. Если зарплата была 40 тысяч гривен, то ее следует умножить на этот коэффициент: 40 000 × 0,25. То есть 25% от 40 тысяч гривен – это 10 тысяч гривен.
Важно! Если человек имеет стаж в 25 лет, и получал зарплату в 40 тысяч гривен, то сможет получить пенсию в размере 10 тысяч гривен.
Что еще следует знать о стаже в Украине?
- В Украине можно докупить страховой стаж. Это можно сделать даже сразу за год. Цена – 21 120 гривен.
- Если же человек имеет менее 15 лет официального страхового стажа или не имеет его совсем, то имеет право на получение социальной помощи. Однако получать обычную пенсию по возрасту такой человек не сможет.