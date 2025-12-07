Кто может остаться без пенсии в 2026 году?

Пенсионерам советуют не тянуть до последнего: с 1 января части могут приостановить выплаты из-за не прохождения обязательной идентификации, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Осуществление этого действия касается людей тех, которые:

временно находятся за пределами Украины;

проживают на территориях, оккупированных Россией;

выехали с ВОТ, но сейчас проживают на подконтрольной Украине территории.

Для всех этих категорий государство четко определило процедуру подтверждения личности, без которой пенсионные начисления в 2026 году могут быть приостановлены.

Как подтвердить свою личность, чтобы не потерять выплаты?

Чтобы избежать приостановления выплат, Пенсионный фонд напоминает: пройти подтверждение личности можно несколькими простыми путями. В ведомстве предлагают следующие варианты:

Личный визит в любой сервисный центр Пенсионного фонда или в банк, через который начисляется пенсия.

Онлайн-идентификация через личный кабинет на портале ПФУ с помощью КЭП или Дія.Підпису.

Видеоверификация, или короткая видеовстреча со специалистом ПФУ, по правилам электронных услуг. Во время сеанса нужно показать документ, удостоверяющий личность.

Отдельное требование касается тех, кто потенциально может получать выплаты от России: таким гражданам нужно обязательно сообщать ПФУ через сервис "дистанционного информирования", независимо от того, получают они эти средства фактически или нет.

Кому еще надо пройти идентификацию?