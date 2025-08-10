Как не потерять пенсию за границей?

Украинские пенсионеры, которые временно проживают за рубежом, должны ежегодно проходить идентификацию до 31 декабря. Если этого не сделать, с 1 января следующего года выплаты будут приостановлены, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Коробкина.

Соответствующую норму парламент принял еще в апреле 2024 года. Однако детальный порядок действий Кабмин утвердил только весной 2025 года.

Отныне Пенсионный фонд легально и системно будет получать данные от пограничной службы, МИД и миграционной службы о тех, кто выехал из Украины. Поэтому выплаты будут оперативно прекращать тем, кто вовремя не идентифицировался,

– объясняет эксперт.

Впрочем, в случае приостановления пенсии из-за пропущенной идентификации: выплаты можно возобновить. Для этого нужно просто пройти проверку личности до конца текущего года. После этого ПФУ возобновит начисления с даты прекращения выплат.