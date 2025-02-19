Почему могут отменить пенсию

Есть три причины, по которым Пенсионный фонд может приостановить выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

Если пенсия была назначена на основании документов с недостоверной информацией;

Если пенсионер переселился на постоянное место жительства в страну, с которой Украина не заключила специальный пенсионный договор;

В случае смерти пенсионера.

Кстати! Если в течение года пенсионер не пользуется своей пенсионной банковской картой – не снимает с нее средства, не проводит оплату в магазинах или онлайн – выплаты пенсии могут быть прекращены.

Как возобновить выплаты

Для возобновления пенсии достаточно посетить отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда Украины лично, без необходимости подавать отдельное заявление для возобновления выплат, остановленных из-за невыполнения идентификации.

Чтобы обеспечить удобство для пенсионеров с различными возможностями, предусмотрено несколько альтернативных, в частности дистанционных, способов идентификации:

через авторизацию с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг Пенсионного фонда;

или с помощью видеосвязи.

Обратите внимание! Пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут обратиться в дипломатические учреждения Украины для решения вопросов идентификации.