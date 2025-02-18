Сколько можно потерять средств, если не подать вовремя заявление на пенсию

В случае обращения за пенсией по истечении этих трех месяцев, пенсия по возрасту назначается со дня обращения, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Например, если человек достиг пенсионного возраста 1 апреля, то при обращении в ПФУ до 1 июля пенсию начислят за все предыдущие месяцы. Если же заявление подано после 1 июля, выплаты предоставят только с момента подачи заявления.

В частности, если заявление о назначении пенсии подается через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или средствами Портала Дія, то днем обращения за назначением пенсии считается дата его регистрации на веб-портале Фонда или средствами Портала Дія.

Обратите внимание! Если к заявлению о назначении пенсии приложены не все необходимые документы, то ПФУ письменно уведомляет об этом заявителя через электронный кабинет.