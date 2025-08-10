Як не втратити пенсію за кордоном?

Українські пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, мають щороку проходити ідентифікацію до 31 грудня. Якщо цього не зробити, з 1 січня наступного року виплати буде призупинено, розповідає 24 Канал із посиланням на пенсійного експерта Сергія Коробкіна.

Відповідну норму парламент ухвалив ще у квітні 2024 року. Однак детальний порядок дій Кабмін затвердив лише навесні 2025 року.

Відтепер Пенсійний фонд легально й системно отримуватиме дані від прикордонної служби, МЗС і міграційної служби про тих, хто виїхав з України. Тож виплати будуть оперативно припиняти тим, хто вчасно не ідентифікувався,

– пояснює експерт.

Втім, у разі призупинення пенсії через пропущену ідентифікацію: виплати можна поновити. Для цього потрібно просто пройти перевірку особи до кінця поточного року. Після цього ПФУ відновить нарахування з дати припинення виплат.