Який розмір пенсії при стажі 47 років?

Зі стажем 47 років можна вийти на пенсію в 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії рахують за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Порахуємо, яку пенсію можна отримувати:

при зарплаті 8 000 гривень – 3 760 гривень;

при зарплаті 15 000 гривень – 7 050 гривень;

при зарплаті 25 000 гривень – 11 750 гривень;

при зарплаті 40 000 гривень – 18 800 гривень.

Яка є надбавка до пенсії?

З такою кількістю стажу, як 47 років, можна отримувати надбавку за понаднормовий стаж.

понад 35 років – для чоловіків;

понад 30 років – для жінок.

За кожен повний "додатковий" рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).

Зауважте! Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.