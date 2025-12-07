Хто може залишитися без пенсії у 2026 році?

Пенсіонерам радять не тягнути до останнього: від 1 січня частині можуть призупинити виплати через не проходження обовʼязкової ідентифікації, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Здійснення цієї дії стосується людей тих, які:

тимчасово перебувають за межами України;

проживають на територіях, окупованих Росією;

виїхали з ТОТ, але зараз мешкають на підконтрольній Україні території.

Для всіх цих категорій держава чітко визначила процедуру підтвердження особи, без якої пенсійні нарахування у 2026 році можуть бути призупинені.

Як підтвердити свою особу, аби не втратити виплати?

Щоб уникнути призупинення виплат, Пенсійний фонд нагадує: пройти підтвердження особи можна кількома простими шляхами. У відомстві пропонують такі варіанти:

Особистий візит до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або до банку, через який нараховується пенсія.

Онлайн-ідентифікація через особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою КЕП чи Дія.Підпису.

Відеоверифікація, або коротка відеозустріч зі спеціалістом ПФУ, за правилами електронних послуг. Під час сеансу потрібно показати документ, що посвідчує особу.

Окрема вимога стосується тих, хто потенційно може отримувати виплати від Росії: таким громадянам потрібно обов’язково повідомляти ПФУ через сервіс "дистанційного інформування", незалежно від того, отримують вони ці кошти фактично чи ні.

Кому ще треба пройти ідентифікацію?