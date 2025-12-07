Хто може залишитися без пенсії у 2026 році?

Пенсіонерам радять не тягнути до останнього: від 1 січня частині можуть призупинити виплати через не проходження обовʼязкової ідентифікації, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Здійснення цієї дії стосується людей тих, які:

  • тимчасово перебувають за межами України;
  • проживають на територіях, окупованих Росією;
  • виїхали з ТОТ, але зараз мешкають на підконтрольній Україні території.

Для всіх цих категорій держава чітко визначила процедуру підтвердження особи, без якої пенсійні нарахування у 2026 році можуть бути призупинені.

Як підтвердити свою особу, аби не втратити виплати?

Щоб уникнути призупинення виплат, Пенсійний фонд нагадує: пройти підтвердження особи можна кількома простими шляхами. У відомстві пропонують такі варіанти:

  • Особистий візит до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або до банку, через який нараховується пенсія.
  • Онлайн-ідентифікація через особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою КЕП чи Дія.Підпису.
  • Відеоверифікація, або коротка відеозустріч зі спеціалістом ПФУ, за правилами електронних послуг. Під час сеансу потрібно показати документ, що посвідчує особу.

Окрема вимога стосується тих, хто потенційно може отримувати виплати від Росії: таким громадянам потрібно обов’язково повідомляти ПФУ через сервіс "дистанційного інформування", незалежно від того, отримують вони ці кошти фактично чи ні.

Кому ще треба пройти ідентифікацію?

  • Підтвердження особи повинні пройти не лише пенсіонери. Це стосується й тих громадян, які на момент початку повномасштабної війни жили у населених пунктах, де органи соцзахисту не могли виплачувати допомогу.

  • Якщо після 24 лютого 2022 року вони не зверталися по поновлення виплат, їм також потрібно пройти ідентифікацію.

  • До цієї категорії належать особи з інвалідністю з дитинства, люди, які отримують допомогу на догляд, а також громадяни, що не мають права на пенсію, але отримують інші види соціальної підтримки.