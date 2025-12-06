Від чого залежить пенсія ФОП?

Крім сплачених внесків ЄСВ та накопиченого страхового стажу, на пенсію для ФОП впливає ще й індивідуальний коефіцієнт заробітку, тобто порівняння доходу ФОП із середньою зарплатою по країні, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Бізнес буде закриватися: чим загрожує скасування пільг для ФОПів України

У деяких випадках підприємець-пенсіонер може не сплачувати ЄСВ, зокрема якщо він чи вона отримують пенсію за віком чи за вислугою років, або ж мають групу інвалідності чи досягли певного віку.

Водночас основне, що потрібно розуміти таким пенсіонерам, це те, що вихід на пенсію є стандартним – у 60 років та більше, відповідно до наявного страхового стажу. Крім того, чим більшим буде дохід ФОП, з якого він сплачуватиме ЄСВ, тим вищою буде й сама пенсія.

Нагадуємо! Розмір мінімального ЄСВ цьогоріч становить 1 760 гривень в місяць, тобто 22% від мінімальної заробітної плати, яка сягає 8 000 гривень. У 2026 році цей розмір зміниться, адже мінімальна зарплата з 8 000 гривень сягне 8 647 гривень. За розрахунками, він становитиме вже 1 902 гривні в місяць.

Чим особливе нарахування пенсії для ФОП?

Формування пенсії для ФОП є особливим насправді, адже лише від рішення підприємця залежить розмір його пенсії, пояснюють на бухгалтерській платформі 7eminar.

Наприклад ФОП може контролювати суму, з якої він регулярно сплачуватиме ЄСВ. Але якщо підприємець буде сплачувати мінімальний внесок, то і пенсія буде розраховуватися з мінімальної бази.

Якщо ж нарахування ЄСВ буде відбуватися із більшої бази, то це автоматично підвищить пенсійну виплату для ФОП в майбутньому.

До того ж перерви у виплатах ЄСВ також матимуть свої наслідки, бо кожен місяць без внеску не зарахується до страхового стажу, навіть якщо внесок буде сплачений, але він буде нижчим за встановлений мінімальний розмір ЄСВ.

Але окрему увагу варто приділити періодам підприємницької діяльності до 2004 року, коли Пенсійний фонд ще не мав єдиного електронного реєстру. У такому випадку до 2004 року зарахувати стаж зможуть за наявності довідок та документів, що можуть його підтвердити тощо.

А от перевірити власний страховий стаж зараз можна декількома способами:

В кабінеті на сайті ПФУ,

В Дії, де можна сформувати довідку ОК-7,

У сервісному центрі ПФУ за особистим звертанням.

Як можна припинити ФОП?