Чому у пенсіонера можуть забрати 20% пенсії?

Річ у тім, що пенсіонери мають повідомляти ПФУ про звільнення чи працевлаштування оскільки ці обставини впливають на розмір пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,

– зазначається у ПФУ.

Якщо особа не здійснює повідомлення про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності, їй можуть нараховувати надмірні виплати. Ці кошти доведеться повернути.

"Компенсація" може відбуватися:

у добровільному порядку – особа сама повертає гроші;

у примусовому порядку, зокрема, судовому.

ПФУ може "забирати" до 20% пенсій для компенсації надмірних виплат. Кошти відраховуватимуться поки не відбудеться повне погашення боргу.

Зауважте! Якщо немає доходу від здійснення підприємницької діяльності, пенсіонер також вважається працюючою особою.

Як пенсіонеру повідомити про працевлаштування?

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти ПФУ про працевлаштування чи звільнення з роботи протягом 10 днів з моменту настання змін. Сповістити Пенсійний фонд про це можна різними способами.

Щоб подати заяву та підтверджувальні документи потрібно: