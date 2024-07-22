Чому це потрібно робити
Пенсіонер зобов'язаний повідомити про працевлаштування або початок підприємницької діяльності ПФУ. На це він має 10 днів.
Читайте також Україна домовилась про реструктуризацію єврооблігацій: скільки мільярдів вдасться зекономити
Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,
– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Компенсація "зайвих" коштів відбувається у добровільному або примусовому порядку. Тобто особа може самостійно повернути гроші або ж ПФУ вираховуватиме їх з виплат пенсіонера.
Станом на тепер, Пенсійний фонд має право забирати до 20% від розміру пенсії Вирахування відбуватимуться до тих пір, поки усі зайві витрачені кошти не будуть компенсовані.