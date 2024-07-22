Чому це потрібно робити

Пенсіонер зобов'язаний повідомити про працевлаштування або початок підприємницької діяльності ПФУ. На це він має 10 днів.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Компенсація "зайвих" коштів відбувається у добровільному або примусовому порядку. Тобто особа може самостійно повернути гроші або ж ПФУ вираховуватиме їх з виплат пенсіонера.

Станом на тепер, Пенсійний фонд має право забирати до 20% від розміру пенсії Вирахування відбуватимуться до тих пір, поки усі зайві витрачені кошти не будуть компенсовані.

Зверніть увагу! Повідомляти ПФУ потрібно і про звільнення з роботи або завершення підприємницької діяльності. Таким чином пенсія особи ставатиме більшою. Зокрема, завдяки нарахуванню нових надбавок.