Процес реструктуризації боргу

Як повідомив Денис Шмигаль, вдалось досягнути домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Відтак, Україні вдасться зекономити 11,4 мільярда доларів протягом наступних трьох років.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 мільярда доларів – до 2033 року.

Завдяки такому рішенню, як зауважив Шмигаль, Україні вдасться вивільнити ресурси на нагальні потреби. Такі як: оборону, соціальний захист населення та відновлення. Як повідомлялось раніше, без реструктуризації Україна не зможе фінансувати оборону або розпочати потрібні програми відновлення та реконструкції.