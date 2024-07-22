Курс валют у банках

Станом на ранок 22 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,35 гривні (+5 копійок проти 19 липня), а продаж – 41,90 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 45,10 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 45,80 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,85 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,95 гривні (без змін).

(+5 копійок), а продаж – (без змін). Євро купують за 45,69 гривні (+4 копійки), а продають за 45,85 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 41,27 гривні (-10 копійок), а продають – за 42,06 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продають – за (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 45,37 гривні (-9 копійок), а продаж – 46 гривень (+6 копійок).

Що з доларом та євро цього тижня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ймовірний рух курсових коридорів долара може сягати меж в 40,5 – 41,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак варто звернути увагу на те, що курси є досить мінливими, і після нового незначного росту здимань можна очікувати незначний рух навспак.

Нагадуємо! Офіційний курс долара, станом на 18 липня, сягнув свого історичного максимуму – 41,46 гривні за валюту.

За словами Лєсового, суттєві зміни на валютному ринку можуть трапитися цього серпня. Водночас цього тижня банкір прогнозує, що коливання валют будуть в таких діапазонах:

на міжбанку: 40,5 – 41,5 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро,

40,5 – 41,5 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро, на готівковому ринку: 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро.

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