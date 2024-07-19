Яку валюту вигідніше купляти
Ще раніше експерт Данило Монін для 24 Каналу розповів, що на сьогодні вигідніше купляти саме американську валюту, адже європейська валюта слабшатиме відносно долара.
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На сьогодні американська економіка має "кращий вигляд", аніж європейська,
– додає Монін.
Водночас варто пам'ятати, що з метою більшого накопичення все ж краще диверсифікувати свої заощадження не в одній валюту, а у декількох.
Скільки коштує долар та євро зараз
Станом на ранок 19 липня купити американську валюту найдорожче обійдеться в обмінниках. Водночас найдешевше – в банках.
- Середній курс купівлі та продажу в банках становить: 41,30 гривні та 41,85 гривні відповідно. Євро ж на рівні 45,20 гривні (купівля) та 45,80 гривні (продаж).
- На чорному ринку ситуація така: долар купити можна за 41,95 гривні, а продати за 41,80 гривні. Євро можна продати за 45,65 гривні, а купити за 45,90 гривні.
- Водночас обмінники купують долар за 41,55 гривні, а продають – за 42,05 гривні.