Какую валюту выгоднее покупать
Еще раньше эксперт Даниил Монин для 24 Канала рассказал, что на сегодня выгоднее покупать именно американскую валюту, ведь европейская валюта будет ослабевать относительно доллара.
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На сегодня американская экономика имеет "лучший вид", чем европейская,
– добавляет Монин.
В то же время стоит помнить, что с целью большего накопления все же лучше диверсифицировать свои сбережения не в одной валюте, а в нескольких.
Сколько стоит доллар и евро сейчас
По состоянию на утро 19 июля купить американскую валюту дороже всего обойдется в обменниках. В то же время дешевле всего – в банках.
- Средний курс покупки и продажи в банках составляет: 41,30 гривны и 41,85 гривны соответственно. Евро же на уровне 45,20 гривны (покупка) и 45,80 гривны (продажа).
- На черном рынке ситуация такова: доллар купить можно за 41,95 гривны, а продать за 41,80 гривны. Евро можно продать за 45,65 гривны, а купить за 45,90 гривны.
- В то же время обменники покупают доллар за 41,55 гривны, а продают – за 42,05 гривны.