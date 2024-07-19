Какую валюту выгоднее покупать

Еще раньше эксперт Даниил Монин для 24 Канала рассказал, что на сегодня выгоднее покупать именно американскую валюту, ведь европейская валюта будет ослабевать относительно доллара.

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На сегодня американская экономика имеет "лучший вид", чем европейская,

– добавляет Монин.

Обратите внимание! Эксперт объясняет, что Федеральная резервная система планирует только одно снижение уровня учетной ставки, а Европейский центробанк – аж несколько. А именно от уровня учетной ставки зависят проценты, под которые коммерческие банки предоставляют займы бизнесу и гражданам.

В то же время стоит помнить, что с целью большего накопления все же лучше диверсифицировать свои сбережения не в одной валюте, а в нескольких.

Сколько стоит доллар и евро сейчас

По состоянию на утро 19 июля купить американскую валюту дороже всего обойдется в обменниках. В то же время дешевле всего – в банках.