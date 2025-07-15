Почему у пенсионера могут забрать 20% пенсии?
Дело в том, что пенсионеры должны сообщать ПФУ об увольнении или трудоустройстве поскольку эти обстоятельства влияют на размер пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам,
– отмечается в ПФУ.
Если лицо не сообщает о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности, ему могут начислять чрезмерные выплаты. Эти средства придется вернуть.
"Компенсация" может происходить:
- в добровольном порядке – лицо само возвращает деньги;
- в принудительном порядке, в частности, судебном.
ПФУ может "забирать" до 20% пенсий для компенсации чрезмерных выплат. Средства будут отчисляться пока не произойдет полное погашение долга.
Заметьте! Если нет дохода от осуществления предпринимательской деятельности, пенсионер также считается работающим лицом.
Как пенсионеру сообщить о трудоустройстве?
Пенсионер обязан сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы в течение 10 дней с момента наступления изменений. Известить Пенсионный фонд об этом можно разными способами.
Чтобы подать заявление и подтверждающие документы нужно:
- обратиться в сервисный центр ПФУ;
- или же воспользоваться вебпорталом услуг Пенсионного фонда.