Что известно об алиментах на родителей в Украине?

Так дочь или сын, уже достигшие 18-летия, обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "Бесплатной юридической помощи".

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Украинцам объяснили, что потребность материальной помощи заключается в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование из-за:

отсутствия пенсий;

низкого уровня выплат низкого;

отсутствием других источников существования.

Согласно действующему законодательству нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) и инвалиды I, II и III групп (статья 1 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"),

– говорится в материале.

Подавать иск о взыскании алиментов могут к:

одному из детей;

к нескольким из детей;

ко всем детям вместе.

Обратите внимание! В случае подачи иска к одному из детей, суд по собственной инициативе имеет право привлечь к участию в деле других детей.

Кто не получит алименты от своих детей?

Следует отметить, что если мать и отец были лишены родительских прав (и эти права не были восстановлены), то обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, в отношении которых они были лишены родительских прав, не возникает.

Важно! Кроме того, даты могут быть освобождены судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности участвовать в дополнительных расходах, если будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей.

Как определяется размер выплат?

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон. К тому же суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск.

В частности при назначении размера алиментов судом учитываются все заслуживающие внимания интересы сторон: нетрудоспособность родителей;

их потребность в материальной помощи;

материальное положение детей;

уход детей за родителями и тому подобное.

Также во внимание принимается получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, что может приносить доход и тому подобное,

– объяснили на сайте.

Заметьте! В каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка или дохода как детей, так и родителей, в зависимости от этих обстоятельств и определяется размер алиментов.