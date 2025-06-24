Как взыскать алименты

Материальное содержание ребенка является важной обязанностью каждого из родителей, что регулируется положениями законодательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Если есть судебное решение о взыскании алиментов

В случае если должник находится или получает доходы за рубежом, взыскатель имеет право обратиться в компетентные органы этого государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда о взыскании алиментов.

Украина является стороной ряда многосторонних международных договоров, регулирующих вопросы взыскания алиментов за рубежом, среди которых:

Конвенция о взыскании алиментов за границей 1956 года; Конвенция о признании и исполнении решений относительно обязательств о содержании 1973 года; Конвенция о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года.

Чтобы получить соответствующее ходатайство, взыскатель обращается в суд, который принял решение, для получения документов:

заверенная надлежащим образом копия судебного решения;

справка о том, что решение вступило в законную силу, если это не следует непосредственно из текста решения;

справка относительно выполнения части решения или невыполнения решения на территории Украины;

если ответчик не принимал участия в судебном заседании - справка о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о дне и времени судебного разбирательства.

Документы, что предоставляет суд Украины, заверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью суда Украины.

Если нет судебного решения о взыскании алиментов

Одним из оснований определения подсудности дел судам Украины является факт проживания истца по делу об уплате алиментов или об установлении отцовства в Украине.

Иски о взыскании алиментов, увеличение их размера, оплату дополнительных расходов на ребенка, взыскание пени за просрочку уплаты выплат на ребенка и т.д. могут предъявляться также по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца.

При наличии соответствующих оснований для определения подсудности дела судам Украины заявитель имеет право обратиться в суд Украины с исковым заявлением и после вынесения судом Украины такого решения возможно обращаться в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины.

Как взыскать алименты, если должник находится в России

Между Украиной и Россией отсутствуют действующие международные договоры, которые бы регулировали вопросы сотрудничества компетентных органов по взаимному признанию и исполнению судебных решений по гражданским делам.

При отсутствии международного договора вопрос об исполнении решения суда Украины на территории иностранного государства на основе принципа взаимности может быть возбужден, если это предусмотрено законодательством иностранного государства.

Заинтересованное лицо может обратиться с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины в компетентные органы иностранного государства непосредственно или при посредничестве адвоката.