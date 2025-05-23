Пенсия матери троих детей в Украине

Семья, где воспитывают троих детей, считается многодетной в Украине, однако льготы от государства или специальные условия для выхода на пенсию предусмотрены только родителям пятерых и более детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Досрочная пенсия доступна:

Женщинам, которые родили не менее пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста, по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

По выбору матери (или в случае ее отсутствия), отцу, если именно он воспитывал не менее пяти детей, по достижении 55 лет и при наличии 20 лет страхового стажа.

Итак, выйти на пенсию досрочно матери трех или четырех детей не могут. Однако они могут рассчитывать на обычную пенсию по возрасту, которая зависит от страхового стажа и зарплаты.

Как рассчитывается пенсия по возрасту

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Сейчас посчитать пенсию можно по единой формуле ПФУ: П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии, в гривнах;

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, из которой исчисляется пенсия, в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Посчитать пенсию можно также с помощью Пенсионного калькулятора.