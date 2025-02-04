Стаж многодетных матерей многодетных матерей

Женщины, которые родили и воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Такое право им предоставляет Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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В стаж также засчитывается период ухода за ребенком до трех лет или время получения пособия по уходу.

Интересно! Если воспитанием детей занимался отец, он также может претендовать на досрочную пенсию – в 55 лет, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа.

Какая надбавка к пенсии

Размер доплаты составляет от 35% до 40% прожиточного минимума. Женщинам, которые родили 10 и более детей, предоставляется максимальная надбавка – 40%. При нынешнем прожиточном минимуме (2 361 гривна) эта надбавка составляет 944 гривны.

Заметьте! Если у женщины недостаточно стажа и низкая зарплата, основной размер пенсии может быть меньше прожиточного минимума, и даже с доплатой общая сумма пенсии останется низкой.

Как оформить статус "Мать-героиня"

Статус "Мать-героиня" в Украине предоставляется женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей до восьмилетнего возраста. Оформление происходит через местные государственные администрации.

Какие документы нужны:

Заявление.

Копия паспорта гражданина Украины или документа, подтверждающего законное пребывание в Украине.

Копии свидетельств о рождении всех детей.

Копии документов об образовании детей.

Характеристики из учебного заведения или места работы каждого ребенка.

Справка об отсутствии судимости матери и детей (от 14 лет).

Документ об отсутствии данных о детях в реестре правонарушителей (до 18 лет).

Копии грамот, дипломов, благодарностей, подтверждающих воспитательные заслуги (по желанию).

Подать документы можно по почте или лично в местную администрацию.