Как назначаются алименты

Даже родители, лишенные родительских прав, обязаны платить алименты на содержание своих детей, передает 24 Канал со ссылкой на Семейный кодекс Украины.

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Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сейчас минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

Для детей до 6 лет – 1 281,5 гривны (прожиточный минимум 2 563 гривны).

Для детей от 6 до 18 лет – 1 598 гривен (прожиточный минимум 3 196 гривен).

Как определяется размер алиментов в 2025 году

Гарантированный размер алиментов – это минимальная сумма, которую отец или мать должны платить в случае низких доходов. Если же доходы плательщика позволяют платить большую сумму, суд может определить рекомендованный размер алиментов. В зависимости от количества детей, схема расчета такова:

на одного ребенка – 1/4 дохода;

на двух детей – 1/3 дохода;

на трех и более детей – 1/2 дохода.

Также есть верхний предел для алиментов. Максимальная сумма не может превышать 10 прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет – 25 630 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 31 960 гривен.

Таким образом, размер алиментов зависит от прожиточного минимума и доходов плательщика. Минимальные суммы могут меняться в зависимости от возраста ребенка, а при высоких доходах плательщика суд может назначить большую сумму выплат.