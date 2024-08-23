Платят ли военные алименты

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала для 24 Канала, что независимо от наличия дохода ежемесячные выплаты на содержание детей должны быть уплачены.

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Екатерина Анищенко Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" С началом полномасштабного вторжения, большинство мужского населения было мобилизовано. Нередки случаи, когда мужчины, которые имели долги по алиментам, сейчас проходят службу в рядах ВСУ и соответственно получают заработную плату (денежное обеспечение).

Согласно постановлению Кабмина от 26 февраля 1993 года N 146 утвержден перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов. Ранее удержание проводилось только из зарплаты военнослужащего, но теперь есть изменения.

11 ноября 2022 года правительство постановлением № 1263 внесло изменения, которые позволили получать алименты не только из заработной платы, но и из других выплат, в частности дополнительного вознаграждения, которая выплачивается на период военного положения, кроме денежного обеспечения, что не имеет постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части от всех доходов и заработка", то соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то из этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых, примерно, будет составлять 30 тысяч гривен,

– сказала она.

Если у плательщика алиментов более 1 ребенка, его выплаты поровну распределят между всеми. Если есть задолженность по алиментам за прошедшее время, то государственный исполнитель в постановлении о взыскании алиментов, отметит о взыскании 50% из заработка должника.