За что может оштрафовать ПФУ

Пенсионер обязан сообщить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности в течение 10 дней. В противном случае, пенсионеру придется вернуть ПФУ все незаконно выплаченные средства.

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Впрочем, если пенсионер получил чрезмерные выплаты, он может добровольно вернуть средства в Пенсионный фонд. В противном же случае, ПФУ имеет право удерживать до 20% пенсии, пока все лишние выплаты не будут компенсированы.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– сообщает ПФУ.

В то же время необходимо сообщить Пенсионный фонд Украины также об увольнении с работы. Это позволит провести перерасчет и будет возможность получать увеличенные пенсионные выплаты.