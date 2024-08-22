Почему вырастет пенсия

Украинские пенсионеры имеют право на получение определенных надбавок к пенсии. В том числе и доплат по возрасту.

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Условиями для получения надбавки по возрасту является то, что пенсионер:

достиг возраста 70 лет;

получает пенсию по возрасту;

имеет общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Такая надбавка начисляется автоматически, с начала календарного месяца, после дня рождения пенсионера. Рост доплаты происходит таким же образом.

Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Какой размер надбавки по возрасту сейчас