Чому зросте пенсія

Українські пенсіонери мають право на отримання певних надбавок до пенсії. Зокрема і доплат за віком.

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Умовами для отримання надбавки за віком є те, що пенсіонер:

  • сягнув віку 70 років;
  • отримує пенсію за віком;
  • має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Така надбавка нараховується автоматично, з початку календарного місяця, після дня народження пенсіонера. Зростання доплати відбувається таким же чином.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

Який розмір надбавки за віком зараз

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують надбавку у розмірі 300 гривень;
  • для осіб від 75 до 79 років включно така доплата складає уже 456 гривень;
  • громадянам старше 80 років надають 570 гривень.