Європі потрібні українські біженці

НБУ оприлюднив прогноз, згідно з яким у 2024 році країну покинуть приблизно 400 000 українців. Цей прогноз підкреслює ескалацію міграційної кризи, спричиненої постійними атаками на енергетичну інфраструктуру в умовах війни, що триває.

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Окрім безпосередньої небезпеки для життя, у звіті підкреслюється, що інтеграційні зусилля приймаючих країн також є рушійною силою цієї тенденції. Ці країни працюють над створенням сприятливих умов для адаптації та працевлаштування українських біженців, тим самим сприяючи їх економічній інтеграції в нові суспільства.

Україна активно шукає шляхи повернення своїх громадян, щоб поповнити свої трудові ресурси. Країна бореться зі значною нестачею кадрів як на фронті, так і в тилу. Однак багато українців успішно адаптувалися до нових умов у Європі, що призводить до небажання політиків таких країн, як Польща та Угорщина, прискорювати їхнє повернення. Ця нерішучість пов'язана насамперед з економічними вигодами, які ці країни отримують від присутності українських біженців.

Нагадаємо! Українці стали життєво важливою економічною силою в різних європейських країнах, зокрема в Польщі. Згідно з нещодавнім дослідженням Deloitte, приблизно 80% їхнього доходу складають заробітні плати. Крім того, їхній економічний внесок у ВВП Польщі в минулому році становив, за оцінками, від 0,7% до 1,1%, що підкреслює значну роль, яку ці особи відіграють у місцевій економіці.

У Чехії ситуація дуже схожа. За перші три місяці цього року біженці внесли до бюджету понад 3 мільярди чеських крон, що перевищує витрати на їхню допомогу. Ці кошти можна було б використати для будівництва 10 кілометрів автострад або збільшення пенсій для всіх пенсіонерів на 1 200 крон на рік.