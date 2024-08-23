Чи платять військові аліменти

Адвокат Катерина Аніщенко розповіла для 24 Каналу, що незалежно від наявності доходу щомісячні виплати на утримання дітей повинні бути сплачені.

Читайте також Штрафи для пенсіонерів: хто може опинитися під прицілом ПФУ

Катерина Аніщенко Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" З початком повномасштабного вторгнення, більшість чоловічого населення було мобілізовано. Непоодинокі випадки, коли чоловіки, які мали борги по аліментах, зараз проходять службу в лавах ЗСУ і відповідно отримують заробітну плату (грошове забезпечення).

Згідно з постановою Кабміну від 26 лютого 1993 року N 146 затверджено перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Раніше утримання проводилося лише із зарплати військовослужбовця, але тепер є зміни.

11 листопада 2022 року уряд постановою № 1263 вніс зміни, які дозволили отримувати аліменти не лише із заробітної плати, а й з інших виплат, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Наприклад, якщо судовим рішенням встановлено: "стягнути аліменти у розмірі одна четверта частини від всіх доходів та заробітку", то відповідно, якщо військовослужбовець отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори), а потім відраховуються аліменти, розмір яких, приблизно, буде становити 30 тисяч гривень,

– сказала вона.

Якщо у платника аліментів більше 1 дитини, його виплати порівну розподілять між усіма. Якщо є заборгованість по аліментах за минулий час, то державний виконавець у постанові про стягнення аліментів, зазначить про стягнення 50% із заробітку боржника.