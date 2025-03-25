Какие особенности выплаты аренды несовершеннолетнему

Перед выплатой арендной платы за землю, арендатор должен выяснить несколько моментов, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Прежде всего нужно исходить из того, сколько лет ребенку – владельцу земельного участка.

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Если возраст ребенка:

до 14 лет, арендную плату должны получать его родители или другие законные представители;

от 14 до 18 лет, он может самостоятельно ее получать, но для этого нужно согласие его родителей (в случае их отсутствия – законных представителей).

Какая гражданская дееспособность лица, не достигшего 14 лет

Дети в возрасте до 14 лет считаются малолетними лицами и имеют частичную гражданскую дееспособность. Они самостоятельно могут совершать мелкие бытовые операции, а также реализовывать неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые законом. Приобретение гражданских прав и обязанностей ребенком осуществляется через его законных представителей.

Законными представителями являются:

родители,

усыновители,

опекуны,

попечители,

другие установленные законом лица, которые имеют полную гражданскую дееспособность.

Важно! Договор аренды земельного участка от имени малолетнего ребенка заключают его законные представители. Однако стороной договора аренды земли будет именно ребенок, а не его родители (представители). Если сделка, осуществлена малолетним лицом за пределами его гражданской дееспособности, не одобрена законными представителями, она считается ничтожной (признание ее недействительной судом не требуется). Однако, если судом будет установлено, что сделка была осуществлена в пользу малолетнего ребенка, суд может признать ее действительной.

Как выплатить арендную плату детям в возрасте до 14 лет

Арендную плату за ребенка в возрасте до 14 лет должен получать один из его родителей или законный представитель. Как вариант, родитель (представитель) может обратиться в банковское учреждение и открыть счет на имя ребенка.

В таком случае арендная плата будет перечисляться непосредственно на счет ребенка (реквизиты счета следует указать в договоре или дополнительном соглашении к нему).

Как выплачивается арендная плата детям в возрасте от 14 до 18 лет

Несовершеннолетний ребенок может самостоятельно (с согласия родителей, представителя):

или открыть банковский счет и получать на него арендную плату;

либо получать арендную плату непосредственно в кассе предприятия.

В таком случае необходимо получить письменное согласие родителей (представителя) в произвольной форме. Также открыть банковский счет на имя несовершеннолетнего ребенка или получать деньги в кассе за него может один из его родителей (представитель).