Расторжение договора аренды земли: как это делать

Факт расторжения договора аренды земли необходимо зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Порядок регистрации такой же, как и для регистрации самого договора аренды земли.

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За государственной регистрацией расторжения договора аренды земли может обратиться как арендатор, так и арендодатель в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, в том числе через центры предоставления административных услуг, к нотариусу.

Важно! Если не зарегистрировать прекращение права аренды земельного участка, то арендодатель не сможет совершать каких-либо сделок с земельным участком, а у арендатора будет формальное основание продолжать пользоваться земельным участком.

Какие документы нужно иметь для осуществления процедуры

Для проведения государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка нотариусу подается заявление на проведение регистрационных действий (оформляются с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество по месту обращения) и оригиналы документов, необходимых для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме.

Другими документами, которые подаются с заявлением являются: