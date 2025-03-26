Як призначаються аліменти

Навіть батьки, позбавлені батьківських прав, зобов'язані сплачувати аліменти на утримання своїх дітей, передає 24 Канал з посиланням на Сімейний кодекс України.

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Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

Для дітей до 6 років – 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривні).

Для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).

Як визначається розмір аліментів у 2025 році

Гарантований розмір аліментів – це мінімальна сума, яку батько або мати повинні сплачувати в разі низьких доходів. Якщо ж доходи платника дозволяють сплачувати більшу суму, суд може визначити рекомендований розмір аліментів. Залежно від кількості дітей, схема розрахунку така:

на одну дитину – 1/4 доходу;

на двох дітей – 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей – 1/2 доходу.

Також є верхня межа для аліментів. Максимальна сума не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років – 25 630 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 31 960 гривень.

Таким чином, розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму та доходів платника. Мінімальні суми можуть змінюватися залежно від віку дитини, а при високих доходах платника суд може призначити більшу суму виплат.