Як призначаються аліменти
Навіть батьки, позбавлені батьківських прав, зобов'язані сплачувати аліменти на утримання своїх дітей, передає 24 Канал з посиланням на Сімейний кодекс України.
Читайте також Хто з пенсіонерів зможе отримати гроші від ООН у 2025 році
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:
Для дітей до 6 років – 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривні).
Для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).
Як визначається розмір аліментів у 2025 році
Гарантований розмір аліментів – це мінімальна сума, яку батько або мати повинні сплачувати в разі низьких доходів. Якщо ж доходи платника дозволяють сплачувати більшу суму, суд може визначити рекомендований розмір аліментів. Залежно від кількості дітей, схема розрахунку така:
на одну дитину – 1/4 доходу;
на двох дітей – 1/3 доходу;
на трьох і більше дітей – 1/2 доходу.
Також є верхня межа для аліментів. Максимальна сума не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:
для дітей до 6 років – 25 630 гривень;
для дітей від 6 до 18 років – 31 960 гривень.
Таким чином, розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму та доходів платника. Мінімальні суми можуть змінюватися залежно від віку дитини, а при високих доходах платника суд може призначити більшу суму виплат.