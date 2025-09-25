Кто должен пройти физическую идентификацию?
Речь идет о получателях государственных социальных пособий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако это касается не всех. Речь идет о тех людях, которые:
- на начало полномасштабной войны проживали на территориях, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности осуществлять выплаты;
- которые после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты.
Пройти физическую идентификацию нужно получателям государственных социальных пособий:
- лицам, которые не имеют права на пенсию;
- и лицам с инвалидностью;
- получателям помощи на уход;
- лицам с инвалидностью с детства;
- детям с инвалидностью.
Обратите внимание! Получатели госсоцпомощи, которым в сентябре 2025 года прекращены выплаты, для прохождения идентификации и назначения или продолжения выплат должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и необходимыми документами.
Пройти идентификацию можно одним из способов:
- Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации получателя выплаты (на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте жительства).
- Электронная идентификация через Дія.Підпис – авторизация в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с применением квалифицированной электронной подписи.
- С помощью видеоконференцсвязи. Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации через открытый сервис вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".
Важно! Украинцы за рубежом могут обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение для удостоверения факта пребывания лица в живых, который направляется в территориальные органы Пенсионного фонда.
Что еще известно о соцвыплатах в Украине?
Вместо пяти различных выплат теперь украинцы будут получать базовую социальную помощь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Размер помощи рассчитывается индивидуально. Однако сумма привязана к базовой величине, которая определяет объем минимального дохода на одного человека в семье. Сейчас это 4 500 гривен.
Обратите внимание! Проект является пилотным, однако правительство стремится сделать его постоянным.
Уменьшат ли пенсии в 2026 году?
В 2026 году украинские пенсии уменьшатся. Дело в том, что в проекте бюджета на 2026 год правительство заложило продление действия коэффициентов, которые уменьшают выплаты для владельцев крупнейших пенсионных выплат.
Это коснется бывших госслужащих военных и тому подобное. В частности под сокращение подпадают те, чья ежемесячная выплата превышает 25 950 гривен.