Почему Пенсионный фонд возвращает выплаты пенсионеров себе?

С 1 июля ПФУ начал возвращать неиспользованные пенсии, которые хранились на счетах Ощадбанка. Механизм касается преимущественно ВПО, которые более полугода не снимали средства и не проходили идентификацию, объяснила руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, передает 24 Канал.

Эти средства не конфискуются, они остаются собственностью пенсионеров. Правительство может временно использовать их для выплаты других пенсий, но после подтверждения личности владельцы смогут восстановить доступ к деньгам.

Интересно! Передача неиспользованных пенсий в ПФУ происходит по специальному графику, согласованным Министерством финансов и Нацбанком, чтобы защитить стабильность финансовой системы.

В частности, в фонд возвращаются остатки по состоянию на 1 января 2025 года. Это в целом около 11 миллиардов гривен, принадлежащих пенсионерам с временно оккупированных территорий.

Как вернуть себе пенсионные выплаты?

Как отметили в ПФУ, пенсии остаются собственностью получателей и могут быть восстановлены после идентификации. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд:

лично;

в отделении Сбербанка;

через электронный портал ПФУ.

После этого следует пройти верификацию, предоставив паспорт, справку ВПО или воспользовавшись BankID. Для граждан за рубежом или на неподконтрольных территориях предусмотрена видеоверификация или отправки документов через консульские учреждения.

Как быстро восстановят выплаты пенсионеру Если подтверждение личности осуществлено в течение года, ПФУ возобновит выплаты с момента их прекращения, а пенсионер получит всю накопленную сумму. В случае смерти пенсионера наследники могут получить средства по завещанию или решению суда.

