Чому Пенсійний фонд повертає виплати пенсіонерів собі?

З 1 липня ПФУ почав повертати невикористані пенсії, які зберігалися на рахунках Ощадбанку. Механізм стосується переважно ВПО, які понад пів року не знімали кошти та не проходили ідентифікацію, пояснила очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, передає 24 Канал.

Цікаво Пенсія під питанням: який страховий стаж стане обов’язковим у 2026 році

Ці кошти не конфіскуються, вони залишаються власністю пенсіонерів. Уряд може тимчасово використовувати їх для виплати інших пенсій, але після підтвердження особи власники зможуть відновити доступ до грошей.

Цікаво! Передача невикористаних пенсій до ПФУ відбувається за спеціальним графіком, погодженим Міністерством фінансів та Нацбанком, щоб захистити стабільність фінансової системи.

Зокрема, до фонду повертаються залишки станом на 1 січня 2025 року. Це загалом близько 11 мільярдів гривень, що належать пенсіонерам із тимчасово окупованих територій.

Як повернути собі пенсійні виплати?

Як зауважили у ПФУ, пенсії залишаються власністю одержувачів та можуть бути відновлені після ідентифікації. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду:

особисто;

у відділенні Ощадбанку;

через електронний портал ПФУ.

Після цього слід пройти верифікацію, надавши паспорт, довідку ВПО або скориставшись BankID. Для громадян за кордоном чи на непідконтрольних територіях передбачена відеоверифікація або надсилання документів через консульські установи.

Як швидко відновлять виплати пенсіонеру Якщо підтвердження особи здійснене протягом року, ПФУ відновить виплати з моменту їх припинення, а пенсіонер отримає всю накопичену суму. У разі смерті пенсіонера спадкоємці можуть отримати кошти за заповітом або рішенням суду.

Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне