Кто потеряет свою пенсию в августе?
В августе часть украинских пенсионеров временно не будет получать пенсионные выплаты. Это может быть связано с потерей доступа к банковским счетам или отсутствием прохождения необходимой идентификации, объясняет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Согласно официальным разъяснениям, временное прекращение пенсий касается тех пенсионеров, которые:
- являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года;
- не пользовались своим банковским счетом более года;
- не проходили физическую идентификацию более шести месяцев;
- не обновили документы или не подтвердили свое место жительства.
Что будет с "замороженными" пенсиями
Деньги не исчезают – их временно переводят в Пенсионный фонд Украины. Они сохраняются до того момента, когда пенсионер сможет пройти идентификацию или восстановить доступ к своему счету. Если пенсионер умер, эти средства могут получить его родственники.