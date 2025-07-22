Який розмір стажу необхідний для пенсії?

У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років українцю необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо страхового стажу замало, громадяни мають такі альтернативи:

вийти на пенсію у 63 роки – при стажі від 22 до 32 років;

вийти на відпочинок у 65 років – при стажі від 15 до 22 років.

Важливо! Це загальні вимоги для оформлення пенсії за віком, вони не враховують індивідуальні особливості призначення виплат.

Які професії вимагатимуть більшого стажу в майбутньому?

У майбутньому вимоги до мінімального страхового стажу зростатимуть. Щороку розмір необхідного стажу збільшуватиметься на 12 місяців.

Зокрема, для пенсії за віком у 60 років буде необхідно:

у 2026 році – мінімум 33 роки стажу;

у 2027 році – 34 роки стажу;

у 2027 році – 35 років стажу.

В інших вікових категоріях спостерігатиметься аналогічне підвищення: у 2028 році для 63 років вимога до стажу становитиме від 25 до 35 років, для 65 років – від 15 до 25 років.

Втім в Україні є низка професій, які дозволяють вийти на заслужений відпочинок достроково і вимагають менше стажу. За вислугу років можуть оформити пенсію:

військовослужбовці;

педагоги;

правоохоронці;

рятувальники;

авіатори;

спортсмени;

медичні працівники;

шахтарі та працівники важкої промисловості.

Варто знати! Всі інші професії, які не призводять до втрати фахової працездатності або придатності, вимагатимуть у майбутньому найбільшого стажу для отримання пенсії у 60 років.