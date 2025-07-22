Скільки стажу треба, аби піти на пенсію у 2025 році?

Якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років їй потрібно набути у 2025 році щонайменше 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для іншого віку ці мінімуми такі:

у 63 роки потрібно мати мінімум 22 роки страхового стажу;

потрібно мати мінімум 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Є і ті, громадяни, які мають змогу вийти на пенсію раніше 60 років. Це право визначено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці. Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством,

– наголошує ПФУ.

Під виразом "зміни в організації виробництва та праці" мають на увазі:

ліквідація;

реорганізація;

банкрутство підприємства.

Як вийти на пенсію раніше 60 років

У випадку, коли особа стикається з наведеними вище обставинами, вона може вийти на пенсію, якщо набула мінімум стажу, зазначеному у статті 28 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом,

– йдеться у статті 28.

Також мають враховуватись ці вимоги: