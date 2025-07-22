Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию в 2025 году?

Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет ему нужно приобрести в 2025 году не менее 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для остального возраста эти минимумы следующие:

в 63 года нужно иметь минимум 22 года страхового стажа;

нужно иметь минимум 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Есть и те, граждане, которые могут выйти на пенсию раньше 60 лет. Это право определено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на досрочный выход на пенсию имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда. Кроме того, причиной расторжения трудового договора может быть и несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном законодательством,

– отмечает ПФУ.

Под выражением "изменения в организации производства и труда" имеют в виду:

ликвидацию;

реорганизацию;

банкротство предприятия.

Как выйти на пенсию раньше 60 лет

В случае, когда лицо сталкивается с приведенными выше обстоятельствами, оно может выйти на пенсию, если приобрело минимум стажа, указанном в статье 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом,

– говорится в статье 28.

Также должны учитываться эти требования: