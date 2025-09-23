Сколько стажа нужно для пенсии?

Условия назначения пенсии по инвалидности определены в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По закону, пенсию назначают независимо от периода наступления инвалидности – до того как человек трудоустроился, во время работы или после ее завершения.

Однако лицо с инвалидностью обязательно должно иметь от 1 до 15 лет страхового стажа на день обращения за пенсией.

В зависимости от возраста, в котором установили инвалидность, и группы необходим такой размер стажа:

для І группы инвалидности – от 1 до 10 лет стажа;

для II и III групп инвалидности – от 1 до 15 лет.

Важно! Украинцы, которые получили инвалидность после достижения пенсионного возраста, имеют право на соответствующие пенсионные выплаты при наличии 15 лет стажа.

Как докупить стаж?

Впрочем, украинское законодательство предусматривает возможность докупить страховой стаж, которого не хватает.

По данным Пенсионного фонда, докупить страховой стаж могут:

украинцы в возрасте старше 16 лет;

лица, которые еще не получают пенсионные выплаты.

То есть для пенсионеров эта опция недоступна.

При этом купить стаж можно за период, когда человек фактически не работал.

Страховой стаж исчисляется в месяцах. Чтобы засчитали один полный месяц стажа, необходимо уплатить страховой взнос, который сейчас составляет 22% от минимальной заработной платы.

В 2025 году минималка составляет 8 000 гривен.

То есть один месяц стажа будет стоить 1 760 гривен.

Год стажа обойдется в 21 120 гривен.

Стоит знать! Чтобы докупить необходимый страховой стаж, сначала нужно заключить с Пенсионным фондом Украины договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Страховой стаж в Украине: что нужно знать?