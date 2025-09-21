Кто имеет право на пенсию вследствие войны?

В 2025 году украинские военные согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" могут получить пенсию по инвалидности, напоминает 24 Канал.

Однако в случае, если инвалидность возникла из-за ранения, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебных обязанностей или участия в боевых действиях, защиты Родины или пребывания на фронте или в плену.

Заметьте! Возраст, звание или продолжительность службы не влияют на право на получение выплаты по инвалидности.

Сумма таких пенсионных выплат традиционно зависит от группы инвалидности:

  • I группа получает 100% от денежного обеспечения;
  • II группа получает 80%;
  • III группа получает 60%.

В то же время минимальные гарантированные выплаты соответственно составляют:

  • І группа – от 16 847 гривен;
  • ІІ группа – от 13 822 гривен;
  • ІІІ группа – от 9 478 гривен.

Что изменилось в процедуре установления инвалидности?

Как сообщали ранее в ПФУ, с 2025 года отменены медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Теперь оценку состояния здоровья и способности к повседневной деятельности осуществляют специальные экспертные команды.

Их выводы определяют право на назначение пенсии. А военным пенсия по инвалидности назначается в следующих случаях:

  1. инвалидность наступила во время службы;
  2. инвалидность зафиксирована не позднее трех месяцев после увольнения;
  3. инвалидность выявлена позже трех месяцев после увольнения, но связана с травмами или заболеваниями, полученными во время службы или пребывания в плену.

Что известно о пенсии по инвалидности в Украине: коротко о главном

  • Пенсия по инвалидности в Украине определяется в зависимости от группы инвалидности и процента от пенсии по возрасту, при этом учитывается страховой стаж.

  • В то же время отдельные категории граждан, в частности те, кто получил инвалидность во время военной службы или событий Революции Достоинства, имеют право на пенсию независимо от наличия страхового стажа.