Кто имеет право на пенсию вследствие войны?

В 2025 году украинские военные согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" могут получить пенсию по инвалидности, напоминает 24 Канал.

Однако в случае, если инвалидность возникла из-за ранения, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебных обязанностей или участия в боевых действиях, защиты Родины или пребывания на фронте или в плену.

Заметьте! Возраст, звание или продолжительность службы не влияют на право на получение выплаты по инвалидности.

Сумма таких пенсионных выплат традиционно зависит от группы инвалидности:

I группа получает 100% от денежного обеспечения;

II группа получает 80%;

III группа получает 60%.

В то же время минимальные гарантированные выплаты соответственно составляют:

І группа – от 16 847 гривен;

ІІ группа – от 13 822 гривен;

ІІІ группа – от 9 478 гривен.

Что изменилось в процедуре установления инвалидности?

Как сообщали ранее в ПФУ, с 2025 года отменены медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Теперь оценку состояния здоровья и способности к повседневной деятельности осуществляют специальные экспертные команды.

Их выводы определяют право на назначение пенсии. А военным пенсия по инвалидности назначается в следующих случаях:

инвалидность наступила во время службы; инвалидность зафиксирована не позднее трех месяцев после увольнения; инвалидность выявлена позже трех месяцев после увольнения, но связана с травмами или заболеваниями, полученными во время службы или пребывания в плену.

Что известно о пенсии по инвалидности в Украине: коротко о главном