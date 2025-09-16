Как назначается пенсия по инвалидности в Украине?
Пенсия по инвалидности назначается на основании заключений медико-социальной экспертизы и зависит от подтвержденной группы, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Размер выплат устанавливается в процентах от пенсии по возрасту.
Размер выплат по группам инвалидности:
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- II группа – 90% пенсии по возрасту;
- III группа – 50% пенсии по возрасту.
Однако для назначения такой пенсии необходимо наличие страхового стажа. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность
Требования к страховому стажу:
- для I и II группы – от 1 до 10 лет;
- для III группы – от 1 до 14 лет;
- при установлении инвалидности после выхода на пенсию – не менее 15 лет стажа.
Категории граждан, которые могут получать пенсию независимо от наличия стажа:
- лица, которые получили инвалидность во время прохождения военной службы;
- украинцы, которые потеряли трудоспособность из-за участия в Революции Достоинства (с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года), если они обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.
В других случаях при отсутствии необходимого стажа назначается социальная пенсия через органы социальной защиты.
Какие выплаты для первой группы инвалидности?
Для первой группы инвалидности размер пенсии составляет 100% пенсии по возрасту. Если заявление подано в течение трех месяцев, начисления происходят с момента установления инвалидности.
Минимальная пенсия для этой категории в 2025 году составляет 2 980 гривен.
Важно! Для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, предусмотрена социальная помощь. Ее размер равен 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который в 2025 году установлен на уровне 2 361 гривны.
Что нужно знать о пенсиях в Украине?
В 2025 году средний размер пенсии в Украине достигал 6 410,20 гривен, однако большинство пенсионеров продолжают получать меньше 5 тысяч гривен. Существенного повышения пенсионных выплат до конца 2025 года не прогнозируется.
В 2025 году украинские педагоги могут уйти на пенсию за выслугу лет при условии достижения 55-летнего возраста и наличии 30 лет профессионального стажа в образовательной сфере. Средний размер такой пенсии составляет примерно 5–6 тысяч гривен.