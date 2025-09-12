Право на пенсию за выслугу лет в 2025 году предоставляется педагогам, достигшим 55 лет и имеющим не менее 30 лет педагогического стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении".
Выплата такой пенсии возможна только после увольнения с должности. Если педагог возвращается к работе в школе, начисления временно приостанавливаются.
Важно! Если до 1 января 2016 года педагог уже имел 25 лет стажа, он может оформить пенсию независимо от возраста.
Как определяется размер пенсии?
Пенсия для учителей рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов:
- средней заработной платы за последние годы работы;
- коэффициента стажа;
- соотношения личного заработка к среднему по стране.
Кроме того, учитывается надбавка за выслугу лет:
- при стаже от 3 до 10 лет – 10% к окладу;
- от 10 до 20 лет – 20%;
- свыше 20 лет – 30%.
Таким образом, чем выше стаж и заработная плата, тем больше размер будущих выплат. В среднем пенсия по выслуге лет для учителей составляет около 5–6 тысяч гривен.
Важно! Общая сумма с учетом надбавок и индексаций не может превышать 23 610 грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.
Что нужно знать о пенсиях в Украине?
- Отдельные категории пенсионеров в Украине имеют право на полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Льгота предоставляется, если средний месячный доход семьи пенсионера не больше 4 240 гривен, и действует в течение одного года.
- Выплата пенсий в Украине осуществляется ежемесячно в период с 4 по 25 число. Если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздник, получить средства можно досрочно, но в пределах установленного периода для выплат (с 4 по 25 число).