Хто має право на пенсію за вислугу років?

Право на пенсію за вислугу років у 2025 році надається педагогам, які досягли 55 років і мають не менше 30 років педагогічного стажу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".

Дивіться також Вас здивують цифри: у яких країнах найбільша пенсія

Виплата такої пенсії можлива тільки після звільнення з посади. Якщо педагог повертається до роботи в школі, нарахування тимчасово призупиняються.

Важливо! Якщо до 1 січня 2016 року педагог вже мав 25 років стажу, він може оформити пенсію незалежно від віку.

Як визначається розмір пенсії?

Пенсія для вчителів розраховується індивідуально і залежить від декількох факторів:

середньої заробітної плати за останні роки роботи;

коефіцієнта стажу;

співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.

Крім того, враховується надбавка за вислугу років:

при стажі від 3 до 10 років – 10% до окладу;

від 10 до 20 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Таким чином, чим вищий стаж і заробітна плата, тим більший розмір майбутніх виплат. У середньому пенсія за вислугою років для вчителів становить близько 5–6 тисяч гривень.

Важливо! Загальна сума з урахуванням надбавок та індексацій не може перевищувати 23 610 грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Що потрібно знати про пенсії в Україні?