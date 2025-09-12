Хто має право на пенсію за вислугу років?
Право на пенсію за вислугу років у 2025 році надається педагогам, які досягли 55 років і мають не менше 30 років педагогічного стажу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".
Виплата такої пенсії можлива тільки після звільнення з посади. Якщо педагог повертається до роботи в школі, нарахування тимчасово призупиняються.
Важливо! Якщо до 1 січня 2016 року педагог вже мав 25 років стажу, він може оформити пенсію незалежно від віку.
Як визначається розмір пенсії?
Пенсія для вчителів розраховується індивідуально і залежить від декількох факторів:
- середньої заробітної плати за останні роки роботи;
- коефіцієнта стажу;
- співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.
Крім того, враховується надбавка за вислугу років:
- при стажі від 3 до 10 років – 10% до окладу;
- від 10 до 20 років – 20%;
- понад 20 років – 30%.
Таким чином, чим вищий стаж і заробітна плата, тим більший розмір майбутніх виплат. У середньому пенсія за вислугою років для вчителів становить близько 5–6 тисяч гривень.
Важливо! Загальна сума з урахуванням надбавок та індексацій не може перевищувати 23 610 грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
- Окремі категорії пенсіонерів в Україні мають право на повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Пільга надається, якщо середній місячний дохід сім'ї пенсіонера не більший за 4 240 гривень, та діє протягом одного року.
- Виплата пенсій в Україні здійснюється щомісяця в період з 4 по 25 число. Якщо установлена дата виплати припадає на вихідний або свято, отримати кошти можна достроково, але в межах встановленого періоду для виплат (з 4 по 25 число).