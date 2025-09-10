Хто може втратити стаж та виплати?
Особливо важливо оцифрувати трудову книжку для зарахування до страхового стажу періодів роботи до 2004 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
Після оцифрування трудової книжки працівник може бути впевненим, що не втратить стаж, якщо раптом його паперовий документ зазнає пошкоджень чи загубиться.
За законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" від 2021 року, оцифруванням трудової книжки можуть займатися:
- кожен працівник самостійно;
- роботодавець для всіх співробітників.
Важливо! Оцифрувати трудову книжку робітника роботодавець може за допомогою особистого кабінету страхувальника. Однак закон не зобов'язує його це робити. Тобто працівник не повинен покладатися у питанні оцифрування виключно на компанію.
Як перевірити трудову книжку?
Тому, щоб не втратити страховий стаж разом із трудовою книжкою, слід перевірити її оцифрування. Це можна зробити онлайн:
- Необхідно увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або до мобільного застосунку "Пенсійний фонд";
- В кабінеті слід обрати розділ "Електронна трудова книжка";
- Далі необхідно відкрити викладку “Оцифрована ЕТК”, щоб переглянути результати оцифрування.
Варто знати! Якщо людина раніше подавала звернення на оцифрування трудової книжки, статус його виконання вона може переглянути у розділі "Мої звернення".
Що потрібно для виходу на пенсію?
Щоб вийти не пенсію за віком, в Україні необхідно мати певний розмір стажу. Мінімальна тривалість страхового стажу для пенсії залежить від віку. Цьогоріч у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, у 63 – 22 роки, а в 65 – 15 років.
Саме трудова книжка є головним документом для підтвердження стажу. Однак підтвердити стаж до 2004 року можна не лише через трудову: приймають довідки та виписки з наказів, дані персоніфікованого обліку, відомості про зарплату, письмові трудові договори та інші документи, що засвідчують період роботи.
При цьому варто пам'ятати, що стаж може не зараховуватися, якщо робота велася без офіційного оформлення, не сплачувалися внески після 2004 року або у трудовій книжці відсутні записи чи є помилки тощо.