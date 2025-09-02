Коли в Україні нараховують пенсію?

Пенсійні виплати в Україні проводяться щомісяця з 4 по 25 число. У цей період кошти перераховуються організаціям поштового зв'язку або банківським установам, які забезпечують їх подальше доставлення пенсіонерам, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також Яка буде пенсія в 60, якщо почав працювати у 25 років

Якщо пенсійні виплати надходять через банк, дата зарахування залежить від внутрішнього графіка конкретної установи.

Важливо! У разі, якщо людина отримує пенсію вперше, виплати зазвичай надходять протягом одного-двох місяців після прийняття рішення про її призначення.

Найчастіше кошти стають доступними на картці в перші дні фінансування – з 4 по 10 число. Як правило, затримок при цьому не виникає, і гроші зараховуються в день переказу від ПФУ.

Як перевірити нарахування пенсії?

Уточнити інформацію про зарахування пенсії можна декількома способами:

в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. В розділі "Моя пенсія" відображається дата останнього нарахування і сума.

зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номерами (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 або 0 800 503 753.

звернутися до банку або відділення "Укрпошти", якщо саме туди доставляються виплати.

деякі банки надають послугу повідомлення про зарахування коштів. У такому випадку пенсіонер отримує SMS або push-повідомлення відразу після надходження пенсії на картку.

Що потрібно знати про пенсії в Україні?