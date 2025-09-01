Яка буде пенсія при 35 роках стажу?

Якщо особа хоче піти на пенсію у 60 і вона почала працювати в 25, то кількість її стажу потенційно має складати – 35 років, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! При розрахунку пенсії, до уваги береться лише офіційний стаж. Також у загальну кількість може зараховуватись і інша діяльність. Йдеться, зокрема, про навчання у вищі до 2004 року.

Розглянемо ситуацію, де:

особа хоче піти на пенсію в 60 років;

загальна кількість підтвердженого стажу склала 35 років;

дохід – 10 тисяч гривень;

громадянин хоче піти на пенсію на загальних умовах.

Зауважте! Для розрахунків скористаємось пенсійним калькулятором.

35 років стажу у 2025 році достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Виплата в такому випадку складе орієнтовно – 3,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо працював 35 років офіційно і хочеш піти на пенсію у 60 років у 2025 / Скриншот пенсійний калькулятор

Які мінімуми стажу у 2025 році для виходу на пенсію?

Щоб піти на пенсію у 60 років цьогоріч потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Для іншого віку мінімуми інші: