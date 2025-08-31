Які періоди не враховуються у стаж?
У стаж може не враховуватись період роботи, якщо діяльність здійснювалась без офіційного оформлення, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Також стаж не зараховується якщо:
- під час періоду роботи (після 2004 року) не сплачувалися внески;
- немає записів у трудовій книжці;
- записи у трудовій книжці з помилками;
- особа працювала за кордоном, але, при цьому, відсутні чинні міжнародні угоди, які передбачають зарахування такого стажу.
Також у стаж після 1 січня 2004 року не зараховується навчальний період. Йдеться про навчання у вишах та коледжах.
Як підтвердити стаж до 2004 року?
До проведення пенсійної реформи, стаж зараховувався дещо по-іншому. Аби враховувався час роботи до 2004 року, потрібно мати документальне підтвердження. Йдеться, зокрема, про трудову книжку чи письмові довідки з підприємств.
Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2025 році?
Аби піти на заслужений відпочинок у 2025 році, необхідно набути достатню кількість стажу. Цей показник залежить від віку:
- при виході на пенсію у 60 років цьогоріч потрібно набути як мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки достатньо – 22 років страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.